Maati Moubakir, tre arresti per l’omicidio del 17enne a Campi Bisenzio. Hanno tutti tra i 18 e 22 anni

I giovani sono residenti in zona. Secondo quanto è emerso dall'autopsia il ragazzo, dopo un pestaggio, ha provato a fuggire. Cinque le coltellate: due quelle letali, al cuore

Secondo quanto appreso, i tre indagati per l’omicidio del 17enne Maati Moubakir a Campi Bisenzio condotti nel pomeriggio in carcere a Sollicciano su ordinanza del gip di Firenze, sono Denis Mehmeti di 20 anni, Francesco Pratesi di 18 anni e Ismail Arouizi, 22 anni. I giovani sono tutti residenti a Campi Bisenzio. Sono gravemente indiziati di omicidio volontario. L’inchiesta della procura di Firenze finora conta sei indagati per la stessa accusa di omicidio. Sugli altri tre non risulta, al momento, che siano state prese misure cautelari.

I risultati dell’autopsia su Maati Moubakir: le percosse e quelle coltellate, letali, al cuore

Maati Moubakir, secondo i primi riscontri dell’autopsia, è stato colpito da cinque coltellate: due alla schiena mentre il branco lo inseguiva, una al sopracciglio e le ultime due al cuore, quelle letali. L’esame autoptico è stato fatto all’istituto di Medicina Legale di Firenze ed è durato oltre quattro ore. Il 17enne è stato colpito con due coltelli diversi. Prima alla schiena, con le coltellate che hanno colpito il rene e vicino alla colonna vertebrale, mentre quelle al cuore – una l’ha colpito in pieno, l’altra appena sotto – sono state sferrate quando Maati è stato tirato via dall’autobus sul quale aveva cercato di salvarsi. Sul corpo, inoltre, sono state rilevate escoriazioni ed ematomi a causa delle percosse e del pestaggio.

(in copertina il papà Farid Moubakir e la mamma Silvia Baragatti durante la celebrazione in ricordo del figlio Maati. Campi Bisenzio, 05 Gennaio 2025. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI)