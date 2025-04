Omicidio Chiara Poggi: c’è un nuovo nome nell’inchiesta. I pm citano questa persona alla mamma di Sempio (che accusa un malore)

La donna, convocata in caserma come persona informata dei fatti, si è sentita male davanti agli inquirenti proprio quando questa nuova figura è stata citata durante l'audizione. Si tratta di una persona già ascoltata dai carabinieri

Spunta un nuovo nome nelle indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto di 18 anni fa. Si tratterebbe di una persona che, secondo quanto appreso da fonti vicine alle indagini, sarebbe già stata ascoltata dai carabinieri. Quando lunedì mattina Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, fu convocata in caserma per essere ascoltata come persona informata dei fatti, accusò un malore proprio quando i carabinieri hanno pronunciato questo nome. Attualmente il figlio della donna è indagato in un nuovo procedimento mentre Alberto Stasi – condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Poggi – ha raggiunto il regime di semilibertà.

«Non ne ha più voluto parlare, continuava a piangere»

A confermare l’episodio, in una intervista televisiva ad Antenna3, ripresa dal quotidiano Il Giorno, è il difensore di Sempio, l’avvocato Angela Taccia, che ha accompagnato in caserma la donna, come amica di famiglia. «La madre di Andrea mi ha solo detto ‘non capisco cosa c’entri’, lei si aspettava domande sul figlio, è andata nel panico – dichiara Taccia – Uscita dalla caserma non ne ha più voluto parlare, continuava a piangere». Il legale non ha voluto rendere noto il nome di questa persona. «Io non l’avevo mai sentito – dice – ma che stiano allargando le indagini era chiaro fin da subito».