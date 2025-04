Il genetista Giardina via per colpa dell’intervista alle Iene, cambio sull’omicidio Chiara Poggi: chi è la poliziotta che prende il suo posto

Già superesperto per il caso di Yara Gambirasio, lo scienziato è stato ricusato dopo l'intervista rilasciata alle Iene nel 2017. Al suo posto un'esperta della Polizia scientifica

Il professor Emiliano Giardina non sarà più il perito nell’incidente probatorio sui Dna maschili nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accolto l’istanza di ricusazione presentata dalla procura pavese.

Che cosa disse Giardina alle Iene nel 2017

Secondo il provvedimento, l’intervista rilasciata anni fa da Giardina alla trasmissione Le Iene riguardante lo stesso oggetto della consulenza – il tracciato genetico sulle unghie della vittima – potrebbe «compromettere l’apparenza di imparzialità» dell’esperto, noto per aver identificato «Ignoto 1» nel caso di Yara Gambirasio. La giudice ha comunque sottolineato di non dubitare «della assoluta correttezza dimostrata e della imparzialità” del professor Giardina, scelto inizialmente per le sue «indiscusse capacità professionali, per la preparazione scientifica e la riconosciuta autorevolezza».

Nell’intervista a Giardina venne chiesta un’opinione sull’utilizzabilità o meno sulle tracce di Dna trovare sulle unghie di Chiara Poggi. Il genetista si era dichiarato abbastanza scettico, mentre oggi procura e consulente di Stasi sostengono che quel Dna sia perfettamente comparabile con quello di Andrea Sempio: «Il tracciato non è confrontabile, perché è relativo al cromosoma Y che non è identificativo in quanto riconducibile a un solo individuo di sesso maschile ma a un’intera famiglia di individui… In questa traccia noi abbiamo la presenza di almeno due individui distinti perciò non possiamo dire a chi appartiene questo profilo…».

Chi sono i nuovi periti sul caso Garlasco

Con l’ordinanza sono stati nominati i nuovi periti: la dottoressa Denise Albani come genetista e Domenico Marchigiani come perito dattiloscopico. L’udienza per il conferimento dell’incarico è fissata per il 16 maggio alle ore 11 presso il Tribunale di Pavia.

Chi è Denise Albani

Denise Albani, 35 anni, è Commissario Capo Tecnico Biologo della Polizia Scientifica. La consulenza a lei affidata dovrà comparare il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi con quello di Andrea Sempio, 37 anni, nuovamente indagato per omicidio, di Alberto Stasi, e con altri profili maschili di persone che frequentavano l’abitazione di via Pascoli a Garlasco.