Si affaccia dal balcone di casa e lancia giù la figlia di 7 mesi: la piccola è morta sul colpo. Fermata una madre a Catania

La donna soffriva di problemi psicologici aggravati da una depressione post partum. Per questo era seguita da un amministratore di sostegno. Trasportato in ospedale per cure anche il marito, probabilmente per un malore

Si è affacciata dal balcone della sua abitazione con in braccio la piccola figlia di 7 mesi e l’ha gettata nel vuoto. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118: la bimba sarebbe morta durante il trasporto d’urgenza in ospedale a Catania. Sul luogo, nella cittadina di Misterbianco, sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. La procura di Catania ha aperto un’indagine. Risulta che la 40enne, nell’ultimo periodo, fosse seguita da un amministratore di sostegno assegnatole dal tribunale di Catania.

Le indagini: il padre e la depressione post partum della madre

Gli inquirenti non hanno ancora chiarito cosa abbia spinto la madre a quel gesto. Secondo quanto riporta Ansa, la donna avrebbe sofferto di problemi psicologici aggravati da una depressione post partum. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente, hanno portato in pronto soccorso anche il padre della bimba, che avrebbe avuto bisogno di cure mediche. I due avevano un altro figlio, di 7 anni.