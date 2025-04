Investita mentre cammina sul bordo della strada, multata un’anziana di 91 anni: «Doveva stare sul marciapiede»

La donna prova a difendersi: «È troppo alto». Ad Alatri polemiche sui ritardi nelle opere per rimuovere le barriere architettoniche

Sta facendo discutere la multa comminata a nonna Sandra, una 91enne di Alatri, in provincia di Frosinone. Nei giorni scorsi, la donna è stata investita mentre camminava – con l’ausilio di un bastone – lungo la strada di zona Bitta. Niente di grave, per fortuna, visto che Sandra se l’è cavata senza alcuna frattura. Ciò con cui ha dovuto fare i conti, piuttosto, è stata l’inflessibilità dei vigili urbani, che dopo aver visionato i filmati delle telecamere per ricostruire l’incidente hanno deciso di multarla. Il motivo? L’anziana – racconta oggi il Corriere di Roma – stava camminando sul bordo della strada, e non sul marciapiede. E per questo le è stata recapitata una multa da 40 euro.

La polemica sulle barriere architettoniche

Nonna Sandra ha provato a giustificarsi. «Sono costretta camminare lungo il ciglio della strada perché i marciapiedi sono troppo alti», ha detto ai vigili. Ma oltre a essere troppo alti – circa 20 centimetri – quei marciapiedi non hanno gli scivoli che permettono di scendere e salire a chi è in carrozzina o, come la 91enne multata, ha problemi di deambulazione. Per questo le forze politiche di opposizione hanno incalzato la giunta di Alatri sui ritardi nelle opere per rimuovere le barriere architettoniche in città. «Questa vicenda è emblematica delle difficoltà che incontrano i nostri concittadini portatori di disabilità: ci saremmo aspettati almeno le scuse del sindaco, che non sono arrivate», ha commentato Tarcisio Tarquini, del movimento civico Alatri in Comune.