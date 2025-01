I video degli abusi sessuali di Capodanno in piazza Duomo a Milano: sette donne denunciano

Laura Barbier ha confermato agli investigatori la sua presenza nei filmati. Altri sei casi di denunce in arrivo. Il sospetto sui giovani che insultavano l'Italia e la polizia

Laura Barbier ha confermato di essere lei la persona che si vede nei video di piazza Duomo a Milano. E ci sono almeno sette donne che hanno denunciato aggressioni sessuali nella notte di Capodanno. Ora l’inchiesta sugli stupri di gruppo della pm Alessia Menegazzo e dell’aggiunta Letizia Mannella diventa più concreta. Gli inquirenti ieri hanno sentito a Liegi Laura Barbier, studentessa ventenne della Charlemagne che ha denunciato per prima gli abusi. Lei ha confermato il racconto fatto ai media. Parlando di 30/40 uomini che ha definito nordafricani, mediorientali e asiatici.

I video

In piazza Duomo e nella Galleria ci sono decine di telecamere di sorveglianza. La ragazza si è riconosciuta nel filmato in cui entra proprio in Galleria e rimane bloccata nella calca mentre si sparano fuochi artificiali nella piazza. In un altro filmato si vede un gruppo di giovani che si muove in circolo. Al centro c’è proprio Laura Barbier. Gli uomini creano un muro e le si avvicinano. Lei ha detto di aver dato calci e schiaffi nei 30/40 secondi dell’agguato. Nel terzo video chiede aiuto alla polizia. Un’ora dopo lei e i suoi amici escono dalla Galleria. La ragazza, due sue amiche e una giovane inglese hanno presentato denuncia. Così come ha fatto un’avvocata italiana sulla cinquantina che ha subito la stessa sorte. Una sudamericana e un’emiliana saranno sentite nei prossimi giorni.

«Taharrush gamea»

Gli investigatori sono convinti che sia stato un caso di «Taharrush gamea», ovvero un’aggressione sessuale collettiva che è comparsa per la prima volta al Cairo nei confronti di donne che manifestavano. Alcuni dei presunti violentatori sarebbero nordafricani e sono stati identificati. Nel 2022 i responsabili delle aggressioni vennero arrestati e condannati. La Repubblica racconta oggi dell’episodio della coppia in Galleria Vittorio Emanuele. La giovane subisce lo stesso trattamento di Laura: palpeggiamenti e abusi da sconosciuti, in balia della folla. I due sarebbero inglesi. L’emiliana invece sarebbe stata salvata dalla molestia collettiva grazie all’intervento del compagno. Alcuni dei protagonisti potrebbero essere gli stessi che poco prima offendevano l’Italia e la polizia nei video circolati sui social network.