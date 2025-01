Capodanno, insulti all’Italia e alle forze dell’ordine in piazza Duomo a Milano: in corso le attività per identificare i giovani

La decisione arriva dal Viminale: per risalire ai responsabili, gli investigatori stanno analizzando i video che da tre giorni circolano sui social. Salvini: «Tornino da dove sono venuti»

Sono in corso le attività per identificare i ragazzi che a Milano durante i festeggiamenti del 31 dicembre, hanno rivolto insulti all’Italia, offese alle forze dell’ordine e comportamenti aggressivi. La decisione arriva dal Viminale: per risalire ai responsabili, gli investigatori stanno analizzando i video, girati la notte di Capodanno in piazza Duomo, che da tre giorni circolano sui social. «L’esito delle verifiche – fanno sapere – sarà rappresentato all’Autorità giudiziaria per la valutazione di ogni possibile contestazione». Il video dei cori e delle aggressioni era stato rilanciato due giorni fa, su X, anche dal segretario della Lega, il vicepremier Matteo Salvini. Con un commento durissimo: «Che tristezza. Festeggiare il Capodanno con risse e insulti all’Italia, agli italiani e alla Polizia è da cretini. Non gli piace il nostro Paese? Che tornino da dove sono venuti. Non abbiamo bisogno di loro», si legge nel post del ministro del governo Meloni. Sulla vicenda è tornato anche il segretario della Lega lombarda, il senatore Massimiliano Romeo, puntando il dito – come spesso accade in queste circostante – contro il percorso della cittadinanza, «svendendola, per ragazzi come questi, con formulette semplicistiche come lo Ius soli», ha affermato. I filmati sono stati, infine, commentati anche da Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia, per il quale «rappresentano un segnale gravissimo e inaccettabile».

Foto copertina: ANSA / Matteo Corner / Z14 | Piazza Duomo a Milano durante la notte di Capodanno