Tony Effe devolve l’incasso del concerto di Capodanno alla Croce Rossa

Il ricavato della vendita dei biglietti - scrive l'AdnKronos - verrà devoluto alla Cri per sostenere «progetti educativi per i giovani»

Tony Effe devolve l’incasso del concerto di Capodanno, organizzato all’ultimo minuto dopo l’esclusione da quello ufficiale del Comune di Roma, alla Croce Rossa Italiana. Il Campidoglio aveva fatto marcia indietro per le critiche arrivate da più parti sui testi del cantante, considerati lesivi della dignità delle donne. A renderlo noto è l’agenzia AdnKronos secondo cui il ricavato della vendita dei biglietti dell’evento – andato sold out dopo pochi giorni, con l’organizzazione totalmente a carico dell’artista – al netto di Iva e Siae, verrà devoluto alla CRI per sostenere «progetti educativi per i giovani». Al termine dello show dove il trapper è stato affiancato da numerosi ospiti, colleghi e amici del mondo della musica, Tony Effe era tornato a farsi sentire sui social. «Sicuramente è più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro Paese, ed essere stato il capro espiatorio di questi dinosauri mi ha solo dato la forza di continuare a spingere sempre di più», aveva scritto il trapper, salito sul palco di Capodanno provocatoriamente con al collo la fascia tricolore da “sindaco”. Poi, la rassicurazione ai fan: «Non ascolterò mai il giudizio di persone che non conoscono né me né la mia musica. Non vi fermate mai e fate sempre il c**o che vi pare. Ci aspetta un 2025 spietato. Vi voglio bene». Prossimo appuntamento cruciale in agenda: il Festival di Sanremo, dove sarà uno dei concorrenti in gara.

Foto copertina: ANSA / UFFICIO STAMPA | Locandina del concerto sorpresa di Tony Effe il 31 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma