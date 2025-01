Peggiorano le condizioni di Oliviero Toscani, non è più cosciente. La moglie del fotografo: «Sembra una strada senza ritorno»

Si aggravano le condizioni cliniche dell'artista, ricoverato in rianimazione a Cecina. Nel 2022 ha ricevuto la diagnosi di amiloidosi

Si aggravano le condizioni cliniche del noto fotografo Oliviero Toscani, 82 anni, attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale di Cecina, a Livorno. Fonti sanitarie riferiscono che «non è più cosciente». Conferma che trapela anche dalle parole della moglie Kirsti Moseng, ex modella norvegese: «Sembra una strada senza ritorno», ha affermato. Il fotografo è stato ricoverato ieri 10 gennaio in gravi condizioni. Toscani soffre di una malattia rara, l’amiloidosi, che ha scoperto di avere due anni fa. La malattia grave, ma secondo alcuni medici non da considerare incurabile, era stata resa nota dallo stesso fotografo lo scorso agosto.

La malattia

«In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali», aveva rivelato Toscani all’epoca in un’intervista al Corriere della Sera. Su quanto tempo gli restasse da vivere, aveva risposto: «Non si sa, ma ho vissuto bene e non ho paura di morire. Certo che vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato, lo conosco da quando era un ragazzo», ha aggiunto. L’amiloidosi è una malattia rara caratterizzata da un accumulo anomalo di proteine che si depositano in diversi tessuti del corpo, colpendo gli organi e provocando una serie di disfunzioni che, in alcuni casi, possono essere anche letali.