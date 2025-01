La denuncia di Mosca a Kiev: «Kiev attacca con i droni il gasdotto Tuskstrem: così frena il gas verso l’Ue».

Secondo il ministero della Difesa di Mosca, l'attacco sarebbe fallito. Il gasdotto è usato dai russi per l'esportazione di gas in Europa, dopo lo stop ucraino sul proprio territorio

La Russia ha accusato l’Ucraina di aver attaccato il gasdotto Turkstream. Il condotto aperto nel 2020 porta gas russo nell’Unione Europea attraversando il Mar Nero e lo stretto del Bosforo per poi arrivare in Grecia. Il condotto funge da via alternativa la cui importanza è cresciuta dopo l’interruzione del transito del gas russo attraverso l’Ucraina che non ha rinnovato il contratto con Mosca scaduto l’1 gennaio. Secondo quanto denuncia la Russia, l’attacco di Kiev sarebbe avvenuto con droni che si sarebbero concentrati su una stazione di decompressione. Sempre secondo quanto sostiene la Russia, il tentativo sarebbe fallito.

Lo stop al gas russo attraverso l’Ucraina

Mosca sostiene in una nota che tutti i droni siano stati abbattuti e che non abbiano intaccato il funzionamento della stazione di decompressione Russkaya, nel villaggio di Gai-Kodzor, nel territorio della regione di Krasnodar. Tuttavia, alcuni frammenti dei velivoli bellici avrebbero danneggiato lievemente alcune attrezzature dentro la stazione. «La stazione di compressione fornisce come di consueto gas al

gasdotto Turkstream e non si sono verificati malfunzionamenti», si legge nella nota di Mosca. Il Cremlino nei giorni scorsi non aveva perso l’occasione di accusare l’Ucraina di aver messo in difficoltà l’Ue riducendo gli apporti di gas. Gli impatti dello stop sono stati limitati, ma il prezzo ne ha comunque risentito al rialzo.