Cachet da 35mila euro, whisky, prosciutto di Parma e hotel a 5 stelle: cosa ha chiesto Pupo per esibirsi a un evento privato in Russia

Enzo Ghinazzi è tra i cantanti italiani più amati dai russi e un cliente non ha badato a spese per averlo, esaudendo tutte le sue richieste

Viaggio in prima classe, biglietti super vip, hotel extralusso e cachet importante. Sono solo alcune delle richieste che Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha avanzato al facoltoso cliente russo che gli ha chiesto di cantare a un evento aziendale. Richieste tutte accolte e di buon grado, il concerto privato si farà. D’altra parte Pupo in Russia è una star, tra i cantanti italiani più apprezzati. E anche in questi anni di guerra e sanzioni, il 69enne non ha perso occasione di andare a Mosca. A marzo dello scorso anno si è presentato in missione di pace con un concerto evento, a fine anno ha cantato in diretta su Russia1 per presentare il suo singolo Insieme. Ora Gazeta.ru e Corriere ricostruiscono la lista di richieste che il cantante ha fatto recapitare al suo committente, che non ha badato a spese per averlo con sé. Prima di tutto, per Ghinazzi e altre tre persone del suo staff è stato pagato il visto di circa 1.000 euro. I quattro avranno i pass Vip negli aeroporti di partenza e di arrivo, poi viaggeranno con due biglietti business class e due in economy. Il soggiorno verrà trascorso in una suite deluxe di un hotel a cinque stelle.

Pupo canta in Russia, il cachet e le richieste per esibirsi

Pupo ha deciso di non negarsi alcuna comodità, d’altronde in Russia è amatissimo ed evidentemente il cliente che lo ha ingaggiato poteva permettersi di accontentarlo. Le richieste non si sono limitate agli spostamenti e al soggiorno, ma hanno riguardato anche cibo, bevande e camerino. Ne avrà uno con ingresso separato, che sarà sorvegliato da una guardia personale. E poi qualche capriccio su cibo e bevande: whisky Chivas Regal, vino bianco e rosso secco italiano, bibite, snack, piatti di frutta e verdura, pane senza glutine, carne secca, salmone e prosciutto di Parma. In coda a tutto, il cachet strettamente legato all’esibizione: 35mila euro.