Rissa al funerale di Maati Moubakir, spunta pure un coltello: «Figlio di p… sei venuto armato»

Due ragazzi si sono picchiati fuori dalla chiesa in cui si svolge il funerale del 17enne, ucciso lo scorso 29 dicembre a Campi Bisenzio

È scoppiata una rissa durante il funerale di Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate lo scorso 29 dicembre a Campi Bisanzio. Davanti alla chiesa due ragazzi avrebbe iniziato a insultarsi. Poi hanno iniziato a picchiarsi, finché non sono intervenuti i carabinieri. Uno dei due avrebbe estratto anche un coltello. Nessuno sarebbe rimasto ferito nella rissa, ma comunque i due sono stati identificati dai militari. Proprio quando uno dei due ha tirato fuori il coltello, alcuni amici di Maati hanno iniziato a urlargli contro: «Figlio di p… sei venuto col coltello al funerale, dopo quello che è successo!».

Sono tre i ragazzi arrestati per l’omicidio del 17enne, avvenuto fuori dalla discoteca Glass Globe di Campi Bisenzio. Si tratta di Denis Mehmeti, 20 anni, Francesco Pratesi, 18 anni, e Ismail Arouzi, 22 anni. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, i tre hanno negato ogni responsabilità diretta con la morte del 17enne. Ma da loro non è arrivata alcuna indicazione su chi sia stato l’autore delle coltellate che hanno ucciso Maati Moubakir. Mehmeti ha solo ammesso di aver preso a pugni la vittima, intervenendo a quella che gli era stata descritta come un’aggressione.