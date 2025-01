Cena, pernottamento e colazione in hotel: l’ultima trovata di un ristoratore contro le multe del nuovo Codice della Strada

L'idea di un imprenditore in Emilia-Romagna per incentivare i clienti a prenotare e ordinare vino e amari

Il nuovo codice della strada, promosso dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, continua a spaventare i ristoratori per le sanzioni più alte per chi consuma alcolici e si mette alla guida. Qualcuno, però, corre ai ripari con fantasia e ingegno. È il caso di Casa Nobili, un’osteria di mare a Santarcangelo di Romagna (Emilia Romagna), dove i titolari si sono inventati il pacchetto perfetto per chi vuole mangiare e bere senza avere poi l’ansia dell’etilometro: «Vieni a cena da noi e ti organizziamo anche il pernottamento in un hotel o in un b&b in centro a Santarcangelo». L’idea è del titolare Andrea Rignoli che ha aperto il locale nel dicembre 2022. «Al prezzo di 190 euro per due persone, oltre alla cena garantiamo il soggiorno per una notte in una struttura ricettiva di Santarcangelo con prima colazione inclusa», racconta a Manuel Spadazzi de Il Resto del Carlino.

Come funziona

La promozione è stata lanciata tre giorni fa e, stando al suo racconto, le prime richieste sono già arrivate. Tra questi, un gruppo di tre ragazzi e una coppia di Bologna. Il prezzo a persona si attesta a 95 euro, compreso di cena e pernottamento. Un costo che il titolare riferisce di garantire dopo aver stretto un accordo con un hotel e un paio di bed & breakfast. «La promozione è valida anche a pranzo. Noi ci crediamo molto. Abbiamo clienti spauriti e allarmati dal pensiero di incorrere nei controlli e rischiare la patente. Per chi come noi ha fatto della ricerca e del servizio dei vini uno stile di lavoro è una bastonata morale. Con questo servizio pensiamo di dare un’opportunità a chi vuole bere bene (e un po’ di più) senza ansie da etilometro», conclude.