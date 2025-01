Salvini e il nuovo Codice della strada, nel primo mese calano incidenti e vittime. E lui esulta: «Grande soddisfazione»

Oltre 100mila violazioni rilevate nei primi trenta giorni. Le multe per guida in stato di ebbrezza sono più di mille

La stretta ad alcol e droghe introdotta con il nuovo Codice della Strada sembra aver iniziato a dare i suoi frutti. A un mese dall’entrata in vigore delle nuove regole, i dati del ministero dell’Interno – raccolti dalla polizia di Stato e dai carabinieri – mostrano infatti un calo degli incidenti e delle vittime. Nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2024 e il 13 gennaio 2025, si è registrato una riduzione del 33,9% delle vittime su strada e un calo dell’8,6% degli incidenti sulle grandi arterie stradali. Numeri che fanno sorridere il ministro Matteo Salvini, principale sponsor del nuovo Codice della Strada, che commenta i dati esprimendo «grande soddisfazione».

Calano incidenti e vittime su strada

In termini assoluti, nel primo mese del nuovo Codice della Strada sono stati registrati 5.371 incidenti contro i 5.879 dello stesso periodo dell’anno precedente. Calano del 31% anche gli incidenti mortali, passati da 113 a 78, così come il numero complessivo delle vittime (da 127 a 84). A diminuire dell’11,5% sono anche gli incidenti con lesioni: 1.995 nel primo mese delle nuove regole, contro i 2.255 dell’anno precedente. Per quanto riguarda i controlli, il ministero dei Trasporti fa sapere di aver messo al lavoro 295.018 pattuglie, operative in tutta Italia, che hanno rilevato 107.290 violazioni. Di queste, 14.069 riguardavano un eccesso di velocità, 6.429 il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2.499 l’uso del cellulare alla guida.

I dati dei controlli su alcol e droghe

Sono stati 66.145 i conducenti controllati per verificare un’eventuale guida in stato di ebbrezza. Il nuovo Codice della Strada voluto da Salvini non modifica i limiti sul consumo di alcol ma aumenta sensibilmente l’entità delle multe. Nel primo mese del nuovo Codice, dicono i dati del Viminale, sono state applicate 1.146 multe per guida in stato di ebbrezza e 138 sanzioni per guida sotto effetto di stupefacenti.

In copertina: Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a un gazebo della Lega a Milano, 22 dicembre 2024 (ANSA/Matteo Corner)