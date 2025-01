Crolla la seggiovia sui Pirenei spagnoli, la caduta da 15 metri: terrore tra i turisti, almeno 17 feriti – Il video

Due persone sono state ricoverate in gravi condizioni dopo l'incidente alla stazione sciistica di Astun, nel Nord della Spagna. Ancora da chiarire la dinamica

Sono almeno 17 le persone rimaste ferite, di cui due in modo grave, nell’incidente di una seggiovia nella stazione sciistica di Astún, nella regione di Aragona in Spagna. È il primo bilancio riferito dal governatore Jorge Azcón a Rtve. Di queste, tre al momento sono state ricoverate in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente in cui diverse persone sono state sbalzate a un’altezza di 15 metri. Ma i primi sospetti punterebbero alle pulegge di ritorno della seggiovia, scrive il Pais. Secondo il direttore dei servizi d’emergenza dell’Aragona, Miguel Angel Clavero, il problema al sistema di trasmissione dei cavi «ha fatto sì che il cavo perdesse tensione e che alcuni sedili cadessero, mentre altri sono rimasti appesi tra i pilastri della seggiovia». Sul posto sono attivi Guardia Civile, Polizia, Croce Rossa, Protezione Civile, vigili del fuoco e team di psicologi. Tutti gli sciatori coinvolti «sono già stati evacuati», così come le persone rimaste ferite «sono state assistite»: lo ha scritto su X il capo della prefettura dell’Aragona, Fernando Beltrán Blázquez.

Le testimonianze

«Eravamo sulla seggiovia, è stato un momento di panico», spiega Borja Gimenez, eurodeputato del PP. «C’è stato un momento in cui dovevi prendere una decisione: se saltare o rimanere lì e ho visto 60 persone saltare da altezze considerevoli», dice un testimone al giornale spagnolo, che è uscito illeso. Dopo l’incidente, lui e sua moglie hanno trascorso un’ora e mezza sulla seggiovia prima di essere soccorsi. «Sono impressionato dalle notizie dell’incidente nella stazione di Astun», ha scritto su X il premier spagnolo, Pedro Sánchez. «Ho parlato con il presidente dell’Aragona, Jorge Azcan per offrirgli tutto il sostegno possibile del governo. Tutto il nostro affetto per i feriti e le loro famiglie», ha aggiunto.