Cambiare le regole del Burraco? La Russa guida la riforma che agita FdI (e sua moglie): «No agli integralisti, più tempo e dividiamo i jolly» – Il video

In un filmato pubblicato sui social, il presidente del Senato condivide la propria ricetta per istituire un «burraco friendly»

Tra autonomia differenziata, premierato e giustizia, il 2025 si prospetta l’anno delle grandi riforme per il governo Meloni. Ma c’è soprattutto un dossier che occupa la mente degli esponenti della maggioranza, soprattutto quando finalmente si concedono una pausa dai lavori parlamentari: il burraco. «Le cose che mi fanno arrabbiare in assoluto di più sono la slealtà, l’umiliazione e perdere a burraco, cosa che ultimamente mi sta capitando troppo spesso», raccontava tempo fa la premier Giorgia Meloni. A tornare sull’argomento è ora Ignazio La Russa, presidente del Senato, che lancia la sua personalissima proposta per una «riforma del Burraco».

La ricetta di La Russa per un «burraco friendly»

«Il burraco è un gioco bellissimo, ma ormai gli appassionati di burraco sono integralisti e pensano che sia totalitario», spiega La Russa in un video pubblicato sui social. La competizione sfrenata, continua il ragionamento del presidente del Senato, rischia di trasformare un semplice gioco di carte in una sfida senza esclusione di colpi. Come uscirne, dunque? Con l’istituzione di un «burraco friendly», in cui «la competizione viene dopo il piacere dello stare insieme».

Le 3 regole del presidente del Senato

La riforma del burraco di La Russa passa essenzialmente da tre proposte. La prima: «Si gioca non a orario, ma fino al raggiungimento di un punteggio, il tempo non è tiranno oppure è molto molto ampio». La seconda: no all’eccesso di «pinelle» (i due, che nel burraco valgono 20 punti) e «i jolly dividiamoli tra i quattro partecipanti». Infine, la regola più importante: «Se uno sbaglia a giocare una carta, fintanto che nessun altro l’ha contestata, la può riprendere. Chi l’ha detto che non si possa sbagliare?». Ancora non è chiaro se la proposta di La Russa abbia un supporto bipartisan. In attesa del parere delle opposizioni, però, il presidente del Senato deve vedersela con le prime critiche: «Mia moglie, patita burrachista nel suo breve tempo libero, non apprezza il mio appello», rivela La Russa.

Foto copertina: ANSA/Alessandro Di Meo | Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ad Atreju