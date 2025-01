Patrioti al Centro commerciale, una trentina marciano al Gran Reno di Casalecchio – Il video

«Una passeggiata», come la definiscono gli organizzatori, ma ritmata e coordinata «per chiedere più sicurezza». La manifestazione del gruppo di estrema destra era stata annunciata dopo la notte di scontri, seguita al presidio organizzato per Ramy Elgaml

Patrioti in un centro commerciale di Bologna. Una trentina di esponenti della “Rete dei Patrioti”, il movimento di estrema destra che raccoglie diverse sigle, ha marciato nel tardo pomeriggio di oggi – sabato 18 gennaio – al Centro commerciale Gran Reno di Casalecchio. «Una passeggiata», la definiscono gli organizzatori, ma ritmata e coordinata «per chiedere più sicurezza». Il supermercato, uno dei più grandi della zona, si trova alle porte della città e adiacente all’Unipol Arena. Nell’ultimo periodo è salito alla ribalta della cronaca per numerosi fatti di microcriminalità. La manifestazione del gruppo di estrema destra era stata annunciata domenica scorsa, dopo la notte di proteste e scontri in centro, seguita al presidio organizzato per Ramy Elgaml, ma non era stato rivelato né il luogo né il percorso, se non poche ore prima.

Il gruppo di persone, perlopiù vestite di nero, ha marciato silenziosamente fra i corridoi del centro commerciale e fino all’ingresso dell’Unipol Arena, dove è in programma un concerto di Lazza, in mezzo a una sostanziale indifferenza generale, ma ripresi dalle telecamere. I patrioti avevano fatto una contestata manifestazione a Bologna a novembre, a una settimana dalle elezioni regionali. Venne in particolare contestata, anche dal Comune, la scelta di fare una manifestazione a pochi metri dalla stazione di Bologna, luogo della strage per la quale è appena stata confermata dalla Cassazione la pena dell’ergastolo per Gilberto Cavallini, ex terrorista dei Nar. I patrioti, in quell’occasione, subirono la contestazione dei collettivi studenteschi (che si scontrarono con la polizia) ma anche quella di numerosi passanti.