Separazione delle carriere, l’Anm annuncia lo sciopero: stop delle toghe per il 27 febbraio. «Nessun ribellismo, siamo fedeli alla Repubblica»

Il presidente Santalucia: «Questa riforma non si occupa di rendere migliore la giustizia, ma l'affossa»

L’Anm ha annunciato una giornata di sciopero per il 27 febbraio prossimo contro la riforma della separazione delle carriere, approvata in prima lettura alla Camera giovedì scorso. A deciderlo il comitato direttivo centrale del sindacato delle toghe, al termine della riunione di oggi, attuando quanto già deliberato nell’assemblea straordinaria svolta lo scorso dicembre. «Non c’è nessuna forma di ribellismo illegale o istituzionalmente incompatibile, ma si tratta di rendere palese ai cittadini – e il giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario è un giorno importantissimo – delle ragioni per cui riteniamo che il disegno costituzionale non vada nel segno di un miglioramento della giustizia e del rafforzamento delle garanzie d’indipendenza e autonomia», ha dichiarato il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, a margine dell’incontro. «Abbiamo il dovere di dirlo, siamo assolutamente fedeli alla Repubblica».

«Abbiamo preso atto della blindatura del testo, che ci ha profondamente colpiti, è un testo che modifica il Titolo IV della Costituzione, che sia blindato ci sorprende e ci amareggia. Guardiamo alla consultazione referendaria in modo che i cittadini vengano informati nel miglior modo possibile e non vengano ingannati con un referendum sul gradimento del sistema giustizia», ha sottolineato. E ancora: «Questa riforma non si occupa di rendere migliore la giustizia ma la affossa», ha dichairato Santalucia, intervenendo al Consiglio direttivo dell’Associazione a Roma. «È un passaggio epocale, ma non come lo intende il ministro. La riforma non migliorerà la giustizia ma indebolirà l’ordine giudiziario sulla falsa premessa che ha invaso lo spazio degli altri poteri – prosegue – Il cittadino, in tutto questo, è il grande assente, è una partita che si gioca da 30 anni tra politica e giurisdizione». Per Santalucia, «il prezzo finale, in termini dolorosi, lo pagherà la cittadinanza». «La politica vuole piantare la bandierina della separazione delle carriere per chiudere vittorosiamente una partita che invece doveva mettersi alle spalle», ha commentato. Per poi aggiungere: «Il ministro Nordio scrive sul sito web della Giustizia che è una riforma che riequilibra i poteri. Svela quello che noi diciamo: non riguarda la giustizia come servizio ma riguarda la giustizia nella relazione con il potere politico».

(in copertina Giuseppe Santalucia, presidente della ANM, durante la riunione del Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati, Roma 18 gennaio 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI)