Troppa fila alla buvette del Senato, gli «imbucati» tra i senatori che protestano: scattano i controlli

Dopo aver ricevuto numerose lamentele, i questori di Palazzo Madama hanno inviato una mail in cui ribadiscono le regole per l'accesso ai luoghi di ristoro

Da qualche tempo in Senato c’è un problema con cui sia i parlamentari della maggioranza che quelli dell’opposizione devono fare i conti: le file interminabili al bar e al ristorante di Palazzo Madama. Qualcosa dev’essere certamente sfuggito di mano, al punto che i tre questori del Senato – dopo aver ricevuto una raffica di lamentele e segnalazioni – hanno deciso di far scattare i controlli. Il sospetto, infatti, è che i luoghi di ristoro di Palazzo Madama siano frequentati abitualmente anche da chi non vi potrebbe accedere e contribuisce ad allungare i tempi di attesa per tutti gli altri.

La mail dei questori del Senato

«Numerosi senatori lamentano, in particolare durante i lavori dell’Assemblea, il sovraffollamento del self service e della caffetteria del primo piano di Palazzo Madama a causa della presenza di persone non autorizzate», si legge nella mail inviata a tutti gli eletti dai questori del Senato, secondo quanto riporta Adnkronos. Di fronte alle numerose lamentele, i tre questori fanno sapere di aver dato «disposizioni agli Uffici affinché gli assistenti parlamentari di servizio vigilino sullo scrupoloso rispetto delle norme vigenti». Anche perché, scrivono nella mail inviata ai senatori, la situazione che si è venuta a creare «lede l’immagine e, in qualche misura, anche la funzionalità dell’Istituzione parlamentare».

Chi può entrare al bar di Palazzo Madama

La mail inviata ai senatori nei giorni scorsi ricorda dunque le regole per l’accesso agli spazi di ristoro. L’accesso alla caffetteria, in particolare, è consentito «ai Parlamentari (anche europei) e agli ex Parlamentari, ai Membri del Governo in carica (e ai più stretti collaboratori che accompagnano i Ministri), ai Funzionari della carriera direttiva dell’Amministrazione, al Direttore di Gabinetto ed ai Consiglieri del Gabinetto, al Capo Ufficio Stampa e al Segretario Particolare dell’Onorevole Presidente, ai Medici dell’ambulatorio del Senato, ai giornalisti appartenenti all’Associazione della Stampa parlamentare e agli altri giornalisti accreditati, al Dirigente dell’Ispettorato di PS e al Comandante dei Carabinieri presso il Senato, ai Funzionari dei Gruppi Parlamentari in ragione di un’autorizzazione ogni dieci Senatori aderenti al Gruppo, a un addetto per ogni segreteria di Presidente emerito della Repubblica, di ex Presidenti del Senato, di Vice Presidenti del Senato e Senatori Questori».

Foto copertina: ANSA/Riccardo Antimiani