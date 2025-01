Bibbiano, Selvaggia Lucarelli diffamò lo psicologo Claudio Foti: condannata a risarcire 25mila euro

Secondo il Tribunale civile di Torino, la giornalista ha leso la dignità dell'ex direttore della onlus Hansel e Gretel accostandolo alla vicenda dei presunti affidi illegittimi di minori nella cittadina emiliana

Selvaggia Lucarelli è stata condannata a risarcire lo psicologo Claudio Foti, dopo che il Tribunale civile di Torino l’ha ritenuta colpevole di diffamazione contro l’ex direttore scientifico della onlus Hansel e Gretel di Moncalieri. Lucarelli è stata condannata per l’articolo pubblicato il 12 novembre 2021 sul quotidiano Il Domani intitolato: «La sentenza di Reggio Emilia. Bibbiano, la condanna di Foti cancella il metodo degli ostetrici dei ricordi». Nell’inchiesta sui presunti illeciti nella cittadina emiliana, con l’allontanamento dei minori dalle famiglie e l’affido alle strutture pubbliche come La Cura, in gestione alla onlus Hansel e Gretel, Foti fu assolto. Nelle motivazioni della sentenza veniva spiegato ce lo psicoterapeuta non aveva partecipato alle procedure per gli affidi ritenute illegittime. La giudice ha condannato, oltre a Lucarelli, anche Editoriale Domani spa e l’allora direttore responsabile del quotidiano Stefano Feltri al risarcimento di 25mila euro.

Perché Lucarelli dovrà risarcire Foti

Motivando la sentenza, ha spiegato che la giornalista «ha rappresentato le notizie in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne siano stati travisati i dati nel loro nucleo essenziale e la censura si sia risolta in un gratuito attacco morale alla persona dell’attore e alla sua professionalità». Pertanto, «l’articolo deve ritenersi diffamatorio nella parte in cui attribuisce a Foti o al suo approccio metodologico, attraverso il pedissequo accostamento di fatti veri ma tra loro scollegati e la costruzione di un parallelismo consequenziale tra eventi veri o verosimili ma non accomunati da una certa derivazione causale, una indimostrata esclusiva responsabilità nella verificazione di eventi tragici, finendo in tal modo con l’esporre Foti a critica come se quei fatti fossero effettivamente a lui solo riferibili» Lucarelli è stata condannata anche al pagamento di una multa di 5mila euro, inoltre Foti verrà rimborsato delle spese legali per altri 5mila euro. La giornalista, opinionista e personaggio tv è stata condannata lo scorso agosto a risarcire Foti di 16mila euro per il contenuto di un post social del 2019.