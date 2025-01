Boato a Catania, l’esplosione durante l’intervento per una fuga di gas: «È crollata una palazzina»

Due squadre dell'azienda fornitrice erano al lavoro alla ricerca della perdita nella rete cittadina

Nel rione San Giovanni Galermo di Catania c’è stata una esplosione durante un intervento di due squadre dell’azienda del gas per una sospetta perdita nella rete cittadina. La strada, via Fratelli Gualandi, era stata chiusa al traffico e sul posto sono ora arrivate tre squadre dei vigili del fuoco dei nuclei speciali Nbcr. Il primo boato sarebbe avvenuto intorno alle 19.20 e sarebbe stato sentito a diversi chilometri di distanza, seguito poi da un secondo scoppio mezz’ora dopo. «Arriva la notizia di una palazzina di tre piani crollata», scrive l’Ansa citando i pompieri, «stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione. Squadre di ricerca e soccorso Usar e cinofili». Sarebbero sette le persone ricoverate per le ustioni, alcune in gravi condizioni. «La speranza», dice il sindaco a RaiNews, «è che trattandosi di palazzine popolari in corso di ristrutturazione non c’erano molte persone dentro». Secondo il Corriere della Sera, oltre alla palazzina crollata, altri due edifici limitrofi avrebbero subito seri danni.

Esplosione a Catania, cosa sappiamo

Due squadre di operatori dell’azienda del gas erano stati chiamati a un intervento per una possibile fuga di gas nella rete in via Fratelli Gualandi. Alle 19.20 c’è stata una prima esplosione, seguita poi da un secondo boato alle 19.50 circa. Sul posto sono arrivate numerose ambulanze, oltre alla polizia, ai carabinieri e ai vigili del fuoco. I soccorritori stanno evacuando il centro dell’Opera diocesana di assistenza (Oda), che si trova in zona. Secondo le prime informazioni, una palazzina di tre piani sarebbe crollata e altre due strutture sarebbero lesionate. Sono sette le persone ricoverate per le ustioni, alcune in gravi condizioni. I soccorritori stanno provvedendo anche all’evacuazione delle palazzine a rischio, rimangono tutte chiuse le strade di accesso a via Galermo.

Il sindaco: «Ci sono feriti gravi»

Ai microfoni di RaiNews, il sindaco di Catania Enico Trantino ha informato sulla presenza di feriti e dispersi. «C’è la notizia di sette persone ferite, alcune gravi. Ma non ci sono notizie certe su eventuali vittime», ha detto il primo cittadino, «non è certa neanche la causa che ha originato la fuga di gas. La speranza è che trattandosi di palazzine popolari in corso di ristrutturazione non c’erano molte persone dentro».