Al via oggi le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/26. Tutto quello che c’è da sapere

La guida di Open su chi deve presentare domanda online, chi in formato cartaceo e le modalità per farlo

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/26 prendono ufficialmente il via oggi, 21 gennaio 2025, alle ore 8. Fino al 10 febbraio 2025, alle ore 20, le famiglie potranno registrare i propri figli attraverso la piattaforma online Unica. La finestra temporale, inizialmente fissata dall’8 al 31 gennaio, è stata spostata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per consentire alle famiglie «una scelta più ponderata» e dare spazio a «ulteriori attività di orientamento» organizzate dalle scuole. Per entrare nel proprio account della piattaforma Unica è sufficiente fare l’accesso con una delle seguenti credenziali digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Per chi deve scegliere per la prima volta le scuole superiori, c’è la guida completa di Open per orientarsi tra licei, istituti tecnici, professionali, e percorsi di istruzione e formazione professionale.

Iscrizioni online o cartacee?

Le iscrizioni in modalità online sono obbligatorie per le scuole delle classi prime delle scuole elementari, medie e superiori. Fanno eccezione le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, che rimangono cartacee. Sono, invece, facoltative per gli istituti paritari.

Come fare l’iscrizione

Per effettuare l’iscrizione online sulla piattaforma Unica, sono previsti tre passaggi:

Compilazione del modulo: inserire i dati dell’alunno, della famiglia e della scuola di prima scelta. Invio della domanda: una volta inoltrata, la domanda non può essere modificata. Nel caso in cui ci dovesse essere qualcosa da correggere, è necessario chiamare la scuola destinataria. Monitoraggio: è possibile seguire lo stato della domanda dalla propria area riservata su Unica, ricevendo notifiche via email in caso di aggiornamenti.

Criteri di accoglienza delle domande

Le scuole accolgono le iscrizioni in base ai posti disponibili. In caso di domande eccedenti, verranno applicati i criteri di precedenza o punteggi deliberati dal Consiglio di Istituto, visibili sia nel modello di iscrizione online sia sul portale Scuola in Chiaro. Se la scuola di prima scelta non può accogliere la domanda, questa verrà automaticamente inoltrata alla seconda o terza opzione indicata nella compilazione.

A che che punto è la mia iscrizione

Dopo l’inoltro, la domanda d’iscrizione può assumere quattro stati principali:

Inoltrata: la domanda è stata ricevuta dalla prima scuola scelta. Rimane in questo stato fino alla chiusura delle iscrizioni, quando verrà esaminata. Può essere visualizzata, stampata e si può accedere alla ricevuta di inoltro. Accettata: la scuola conferma l’accoglimento della domanda dopo aver concluso l’esame di tutte le richieste ricevute. Anche in questo stato è possibile visualizzarla, stamparla e accedere alla ricevuta di inoltro. Smistata ad altra scuola: se la scuola di prima scelta non ha posti disponibili o non sono rispettati i criteri richiesti, la domanda viene inoltrata alla seconda o terza opzione indicata. È possibile continuare a visualizzarla, stamparla e consultare la ricevuta di inoltro. Restituita alla famiglia: durante il periodo di apertura delle iscrizioni, la scuola può restituire la domanda per integrare informazioni mancanti o su richiesta della famiglia stessa. In questo stato, la domanda può essere modificata, cancellata e inoltrata nuovamente per completare l’iscrizione.

Casi particolari: quando serve la domanda cartacea

In alcune situazioni, è necessario presentare la domanda direttamente alla scuola in formato cartaceo. Questo vale per: