L’ospedale che visita i pazienti online: «Con la telemedicina stop alle liste d’attesa»

I controlli a distanza arrivano a 80 mila l'anno. Merito del Pnrr

A Livorno c’è un ospedale che visita i pazienti online. 80 mila visite l’anno scorso, e la diabetologia livornese guidata da Graziano Di Cianni è ai vertici per numero di pazienti seguiti a distanza. La Repubblica racconta la visita della dottoressa Francesca Pancani a una paziente per il diabete: l’andamento della glicemia giorno per giorno, le dosi di insulina somministrate dal micro infusore. Ma anche i valori della pressione e gli ultimi esami del sangue. «Abbiamo abolito le code nelle sale d’attesa», dice Di Cianni.

Le televisite

All’ospedale di Livorno si fanno televisite anche agli ospiti diabetici delle Rsa, le residenze per anziani. E c’è pure un progetto con il carcere: «Si tratta di pazienti che è meglio non spostare». La telemedicina è uno dei pilastri del Pnrr in sanità. Sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro per creare una rete nazionale. Per gli obiettivi del recovery plan quest’anno vanno seguiti via web almeno 300 mila pazienti. «Le cambio il dosaggio pomeridiano dell’insulina», dice la dottoressa dopo aver studiato il caso. «Poi invio la ricetta e le altre indicazioni». Poi la dottoressa Pancani saluta e si prepara alla videochiamata successiva. «Con questo sistema non lavoriamo di meno, anzi. Però i tanti vantaggi per i pazienti ripagano lo sforzo».