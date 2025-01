$Melania: così la meme coin della moglie di Trump le ha fatto “guadagnare” 1,7 miliardi di dollari

La criptovaluta $Trump ha già una valutazione di mercato totale di circa 12 miliardi di dollari

Melania Trump ha scelto un look particolare nel giorno del giuramento del marito. Un cappello boater (o gondoliere) con uno stile estivo poco adatto al freddo del 20 gennaio a Washington. E in molti si sono chiesti perché abbia deciso di coprirsi così tanto da non mostrare quasi mai gli occhi alle fotocamere e alle telecamere. Intanto però dall’altroieri è molto più ricca di una settimana fa. Perché, fa sapere Repubblica, ha anche lei lanciato una criptovaluta. E lo ha fatto alla vigilia dell’insediamento del marito come presidente degli Stati Uniti. «Il meme ufficiale di Melania è attivo! Puoi acquistare $Melania ora», ha scritto su X domenica.

La meme coin

La criptovaluta $Trump ha già una valutazione di mercato totale di circa 12 miliardi di dollari. La $Melania si attesta a circa 1,7 miliardi. Donald Trump aveva definito le criptovalute una truffa. Ma durante la campagna del 2024 è diventato il primo candidato ad accettare donazioni in asset digitali. Ora si troverà nella curiosa situazione di essere imprenditore in un settore che è nella posizione di poter deregolamentare. Con interessi miliardari. Intanto nel week end ha già guadagnato 8 miliardi di euro. Quella di Trump è una criptovaluta progettata per sfruttare l’entusiasmo popolare attorno a una personalità, un movimento o un fenomeno virale su Internet. La “meme coin” non ha alcuna utilità economica o transazionale e viene spesso identificata come un bene puramente speculativo.

La moneta di Trump

«È una cosa stupida e imbarazzante», ha commentato su X l’imprenditore di criptovalute Erik Voorhees. «Non sono un fan di queste monete meme di Trump, a meno che tutti i proventi non vadano alle vittime di uragani o incendi boschivi e non vengano messe in atto misure di salvaguardia per evitare conflitti (di interesse) correlati a interessi stranieri», ha spiegato John Deaton. Le meme coin sono note per le loro valutazioni estremamente volatili e non è raro che il prezzo crolli repentinamente. Spesso finiscono in casi di truffe o manipolazioni. «L’emergere di monete meme, siano esse collegate a personalità come Trump e Melania o ad altri, evidenzia la natura giocosa e sperimentale dell’universo delle criptovalute», ha detto all’agenzia di stampa Afp Mike Cahill, CEO di Douro Labs, specializzato nello sviluppo della tecnologia “blockchain”.