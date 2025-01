Va all’ospedale per un’indigestione ma scopre di essere incinta: 20enne partorisce dopo una «gravidanza criptica»

La giovane si è presentata ai medici lamentando un mal di pancia, ma è stata subito mandata in ginecologia perché era nell'imminenza del parto

Pensava di avere un’indigestione la ragazza di 20 anni residente a Tramonti – un comune arroccato sulle montagne tra Amalfi e Salerno – che si è recata al presidio medico di Castiglione di Ravello per cercare di capire da dove derivasse quel forte dolore allo stomaco. Ma una volta arrivata alla struttura, la situazione ha subito attirato l’attenzione dei medici, che dopo un breve scrutinio hanno richiesto l’intervento di uno specialista in Ginecologia. Così la ragazza, accompagnata dalla sorella gemella, è stata trasferita nel reparto dell’ospedale Ruggi di Salerno. Lì è arrivata la conferma della fondatezza del sospetto dei medici. I dolori lancinanti non erano dovuti a problemi di stomaco, ma a un parto imminente.

Il parto

La ragazza, che fino a pochi minuti prima non aveva idea di essere incinta, aveva appena iniziato il travaglio. In un batter d’occhio si è trovata a dover accettare la situazione: di lì a poco avrebbe partorito. Con l’aiuto della sorella, che come lei lavora nel settore turistico della Costiera Amalfitana, la ragazza ha chiamato la madre per darle la felice notizia: di lì a poco sarebbe diventata nonna, di un una bambina che come da tradizione porta il suo nome. Nonostante la madre non abbia seguito alcuna cura prenatale – riporta il Corriere del Mezzogiorno – la piccola è nata in ottima salute con un peso di circa 3,5 chili.

La gravidanza criptica

Una dolce attesa di questo tipo è nota in termini medici come gravidanza criptica o nascosta. Presenta sintomi talmente lievi – nausea, aumento di peso, ingrossamento del ventre – che la diretta interessata non nota particolari cambiamenti nel proprio corpo e per questo non si insospettisce. Alcune donne continuano persino ad avere leggeri cicli mestruali, soprattutto se già prima della gestazione questi erano irregolari. Alcuni di questi fattori possono essere legati a caratteristiche fisiche, come un addome particolarmente allenato o una corporatura robusta.