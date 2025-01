​Cecilia Sala è in Ucraina. Il post da Kiev: «Sono tornata a lavoro»

Il post della giornalista sui social, annuncia un nuovo lavoro per il suo podcast

«Tornata a lavoro». Dopo la liberazione e la dura detenzione in Iran la giornalista Cecilia Sala torna sul campo. E stavolta sceglie l’Ucraina per proseguire il suo racconto attraverso il podcast che produce per Choramedia. La giornalista ha postato sui social un panorama notturno di Kiev.

«Bentornata Cecilia, si aspetta di riascoltare la tua voce. Ci sei mancata», è uno dei commenti dei suoi followers. E ancora, tra i tanti, entusiasti: «Non si molla mai. Brava Cecilia».