Thailandia, in vigore la legge sui matrimoni omosessuali: in centinaia celebrano nozze di massa

La norma, approvata dal parlamento lo scorso giugno e controfirmata dal re, definisce le nozze come «unione di due individui»

È entrata in vigore oggi, giovedì 23 gennaio, la legge che riconosce il matrimonio egualitario in Thailandia, che diventa così il primo Paese del sudest asiatico ad adottare questa misura. Centinaia di coppie, che hanno aspettato per lungo tempo questo momento, sono convolate a nozze in vere e proprie cerimonia di massa. Tra questi anche gli attori Apiwat ‘Porsch’ Apiwatsayree, 49 anni, e Sappanyoo ‘Arm’ Panatkool, 38 anni, che hanno ricevuto stamattina il loro certificato.

La nuova legge e il matrimonio egualitario

La nuova norma era stata approvata lo scorso giugno dal parlamento thailandese, a settembre il re l’aveva poi promulgata ufficialmente. Il matrimonio, definito ora come «unione di due individui» e non più «di un uomo e di una donna», porta con sé i medesimi diritti per le coppie eterosessuali e omosessuali. Dalle adozioni, ai benefici fiscali, al regolamento ereditario fino alla possibilità di prendere decisioni mediche qualora il compagno o la compagna non fossero in grado di farlo in autonomia. La legge, inoltre, prevede l’utilizzo di terminologia completamente neutra che vada a sostituire i tradizionali «marito» e «moglie». Un grande passo che, in Asia, era già stato compiuto da Taiwan e Nepal.

I matrimoni di massa

E così, a Bangkok e in molte altre città, tantissime coppie si sono finalmente dette il loro «sì». Dopo decenni di lotte da parte della comunità LGBT, ora il Paese è «pronto ad accogliere la diversità e ad accettare l’amore in tutte le sue forme», ha esultato la prima ministra Paetongtarn Shinawatra. In un centro commerciale della capitale oltre 400 persone hanno celebrato il loro matrimonio.