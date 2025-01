Fa ricorso per entrare al cimitero in bici, ma quando vince è già morto: la storia dell’88enne Leonardo

A causa di un problema alla schiena, andare a piedi a trovare la moglie defunta era diventato impossibile, così è passato per vie legali, ma ha vinto solo post mortem

Leonardo Colombo Giardinelli, 88 anni, ha combattuto fino all’ultimo per il diritto di accedere in bicicletta al cimitero di Treviglio, in provincia di Bergamo. Una battaglia legale che è riuscito a vincere a distanza di due anni, ma che arriva solo dopo la sua morte. Il Tar della Lombardia ha accolto il suo ricorso, dichiarando illegittimo il divieto imposto dal Comune e ristabilendo il principio secondo cui ogni decisione che incide sui diritti dei cittadini deve essere trasparente e rispettare le competenze istituzionali. Giardinelli, nel 2023, aveva contestato la decisione del Comune di vietare l’accesso alle biciclette nel cimitero, una misura introdotta per motivi di decoro e sicurezza.

La vittoria post mortem

Per le persone con difficoltà motorie, come Giardinelli, il divieto rappresentava però un ostacolo di certo non di poco conto. L’uomo, infatti, soffriva di un problema alla schiena e andare a piedi al cimitero per andare a trovare la moglie defunta era diventato complesso. In bicicletta, invece, se la cavava. La soluzione proposta dal Comune, un servizio di caddy-car, si era rivelata inadeguata a causa delle lunghe attese e delle limitazioni logistiche. Il Tar, con una sentenza pubblicata a dicembre, ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Comune, sottolineando che la competenza per modificare regolamenti di questa natura spettava al Consiglio Comunale, e non – come avvenuto – a un dirigente. La decisione del giudice ha quindi ripristinato il diritto di accesso, ma, purtroppo, il protagonista di questa battaglia legale è morto prima di poter vedere riconosciuta la sua vittoria. La sentenza, inoltre, obbliga il Comune di Treviglio a sostenere le spese legali, pari a 5.759 euro.