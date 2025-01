Perugia, 19enne scomparso da tre giorni: avvistato l’ultima volta mentre usciva dallo studentato. Appello dei genitori a «Chi l’ha visto?»

Il giovane Andrea Prospero, originario di Lanciano, studia Informatica. L'allarme dato dalla sorella gemella, dopo che il fratello non si era presentato per un appuntamento a pranzo

Di Andrea Prospero, 19enne di Lanciano, ancora nessuna traccia. Dalla denuncia di venerdì 24 gennaio da parte della sorella gemella Anna, anche lei universitaria, che con il fratello stava a Perugia, le ricerche non hanno avuto alcun esito. Il giovane, studente al primo anno della facoltà di informatica, sembra essere scomparso nel nulla e da 48 ore non risponde al telefono. Sono ancora in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine e i genitori si sono rivolti alla trasmissione Chi l’ha visto? di RaiTre.

Le immagini e le ultime parole di Andrea

L’ultima immagine che abbiamo di Andrea Prospero è stata registrata alle 11 di venerdì scorso. Una telecamera di videosorveglianza dello studentato in cui dormiva, l’Ostello Bontempi di Perugia, lo riprende mentre esce in strada. Indossa scarpe da ginnastica bianche, pantaloni della tuta, felpa e piumino. Alle 13.04 l’ultima chiamata con la sorella Anna, con cui concorda di pranzare nella mensa universitaria. Appuntamento al quale Andrea non si presenta. Dopo ore di ricerche vane – il giovane non risponde al cellulare e nessuno degli amici sa fornire qualche informazione -, la sorella contatta la polizia denunciando la sparizione. Non si sa se il giovane avesse con sé documenti e soldi.

L’appello a «Chi l’ha visto?»

«Abbiamo avviato le ricerche e allertato le forze dell’ordine e protezione civile anche in altre località della regione», ha spiegato Fabio Baldoni, capo di gabinetto del prefetto di Perugia. «Non ci fermeremo nemmeno di notte, non trascuriamo nulla e l’impegno è massimo». Intanto però i genitori di Andrea Prospero non si affidano solamente alla polizia. Andrea, ex dipendente comunale ormai in pensione, e Teresa, casalinga di origini polacche, hanno lanciato un appello alla celebre trasmissione di RaiTre Chi l’ha visto?. Una troupe è già stata a casa dei Prospero, a Lanciano, prima che questi si spostassero a Perugia per seguire da più vicino le ricerche.