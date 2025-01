Maltempo in Liguria, frana travolge un’auto: un ferito, quattro famiglie rimaste isolate

Le piogge dell'ultima notte hanno causato smottamenti e cadute di alberi. Cinque persone sono state evacuate dalla loro abitazione

Piogge forti hanno colpito duramente la Liguria durante la notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio. Nella provincia di Genova si sono registrate due frane e le forze dell’ordine parlano di una sola persona ferita, in maniera non grave. Sono invece quattro i nuclei familiari isolati a causa degli smottamenti, mentre cinque persone sono state evacuate dalla loro abitazione in via precauzionale.

Le due frane e le chiusure stradali

La prima frana è avvenuta nella serata di lunedì 24, intorno alle 21, a Orero nella val Fontanabuona facendo crollare un palo dell’illuminazione. I vigili del fuoco sono intervenuti facendo sfollare una abitazione della zona e stanno lavorando per liberare la strada dai detriti, che stanno bloccando diversi nuclei familiari. Stamattina, intorno alle 5, una valanga di fango e terra ha travolto un’auto sulla statale 35 dei Giovi, nel Levante, ferendo il conducente. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova. La frana ha anche abbattuto un traliccio, costringendo Anas a chiudere la circolazione per permettere l’intervento dei tecnici.