Maltempo in Sicilia, a Catania un uomo resta intrappolato nell’auto sommersa. Domani allerta arancione in Calabria e rossa in Sardegna – Il video

Scuole chiuse in tutte e tre le regioni per le forti piogge portate dal vortice tunisino Gabri. Sotto osservazione anche Puglia e Basilicata

Vento forte, allagamenti, alberi caduti e piogge intense. Sono gli effetti del maltempo che in queste ore sta colpendo principalmente la Sicilia, la Calabria e in misura minore la Sardegna. Secondo le previsioni continuerà a farlo anche nelle prossime ore, per questo in tutte e tre le regioni è stata diramata l’allerta meteo per domani: rossa in Sardegna, arancione in Calabria e gialla in Sicilia. Sotto osservazione anche la Puglia e la Basilicata. Infatti, il vortice tunisino Gabri nelle scorse ore si è spostato verso Nord, investendo buona parte del Sud Italia, portando piogge torrenziali e disagi.

Catania: «Uomo intrappolato in auto salvato con il gommone»

Tra le città più colpite c’è Catania con allagamenti sia nel Comune sia nella provincia. A Misterbianco, nella Piana, un automobilista è rimasto intrappolato nella sua auto ed è stato soccorso dai vigili del fuoco con un gommone. Il torrente Annunziata è esondato a Randazzo, isolando alcune abitazioni e circa quindici persone. Disagi marcati anche nei Comuni di Palagonia e Riposto. Il ciclone non ha risparmiato Taormina, dove alcune strade sono state chiuse. Poco più a Sud, a Giardini Naxos, è sotto osservazione il fiume Alcantara, molto ingrossato nelle scorse ore. Colpito anche il versante tirrenico. A Palermo si sono verificati diffusi incendi dei pali della luce a causa di cortocircuiti della rete elettrica e sono caduti diversi alberi, così come avvenuto nella provincia e nella città di Enna. Attualmente sono sospesi i collegamenti per le isole Eolie.

Calabria: scuole chiuse per le forti piogge

Disagi meno marcati quelli vissuti in Calabria. Anche nella punta dello Stivale l’allerta è rossa sulla maggior parte del territorio. Come avvenuto oggi, anche domani le scuole rimarranno chiuse a Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme e altri Comuni della regione. Sulla Calabria piove con insistenza dalla scorsa notte. Nel catanzarese, a Chiaravalle Centrale, 120 millimetri a Corigliano Rossano. Dove le precipitazioni sono state più intense sono caduti tra 100 e 120 millimetri, equivalenti a 100-120 litri per metro quadro di territorio.

Sardegna: vento e mareggiate

Venti fino a 100 chilometri all’ora e mari in burrasca anche in Sardegna, soprattutto sul litorale orientale. Anche sulla seconda delle isole mediterranee piove con forza dalla scorsa notte, ma al momento non si registrano disagi particolarmente gravi. Per precauzione, molte scuole sono state chiuse oggi e lo saranno anche domani. Gli accumuli maggiori si sono attestati tra i 60 e i 70 millimetri, facendo tirare un sospiro di sollievo alla regione preda della siccità, di cui soffre in particolare la provincia di Nuoro.