Le intenzioni di Trump sull’Ucraina: «Aiuti a Kiev in cambio di terre rare. Musk? Non può fare nulla senza il mio ok»

Le affermazioni del presidente USA nello Studio Ovale. Creato un "fondo sovrano" che potrebbe salvare Tiktok

Donald Trump ha affermato nello Studio Ovale di voler scambiare le terre rare dell’Ucraina con gli aiuti degli Stati Uniti. Trump si è lamentato del fatto che gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina più aiuti militari ed economici rispetto ai loro partner europei, aggiungendo: «Stiamo cercando di raggiungere un accordo con l’Ucraina in base al quale si assicureranno ciò che stiamo dando loro con le loro terre rare e altre cose». Trump ha lasciato intendere di aver ricevuto comunicazione da Kiev sulla probabile strada da percorrere. «Stiamo investendo centinaia di miliardi di dollari. Hanno grandi terre rare. E voglio la sicurezza delle terre rare, e sono disposti a farlo», ha sottolineato l’inquilino alla Casa Bianca.

«Trump non può fare nulla senza la mia approvazione»

Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre affermato che Elon Musk «non può fare nulla senza la mia approvazione, che gli sarà data quando sarà appropriato». Parlando ha risposto a una domanda sul dipartimento per l’Efficienza del governo (Doge), guidato dall’imprenditore e sul suo accesso ai sistemi di pagamento governativi. «Ha accesso solo per mandare via le persone che ritiene non essere efficienti, se saremo d’accordo con lui», ha detto Trump, aggiungendo di essere sempre attento per evitare possibili conflitti di interesse tra le attività imprenditoriali e governative del miliardario. Intanto il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che incarica i dipartimenti del Tesoro e del Commercio di creare un “fondo sovrano” e ha dichiarato che tale fondo potrebbe acquisire il social network Tiktok.