«Smetto di fare il medico di medicina generale, non posso sacrificare la mia salute per il lavoro» – Il video

Lo sfogo di Ilaria Rossiello, giovane medico di famiglia, molto seguita sui social. Recentemente colpita da una malattia ha preso una decisione drastica: «Stavo psicologicamente più male per quello che per la patologia che ho avuto»

Ilaria Rossiello, giovane medico di famiglia, molto seguita sui social, ha deciso di dimettersi. «Sono molto portata per fare il medico di medicina generale. Non sono portata a fare la martire, a sacrificare la mia salute per il lavoro», ha dichiarato in un video affidato ai social. «Mi sento libera – spiega – perché questo lavoro mi faceva stare male, non dormire la notte per l’ansia di andare al lavoro. Stavo psicologicamente più male per quello che per la patologia che ho avuto e che, ormai avete capito, era tumorale. Quindi, se il lavoro ti crea più angoscia di un tumore forse è il caso di cambiare lavoro». Rossiello ha poi dichiarato all’ANSA, la causa scatenante delle sue dimissioni: «La mancanza di rispetto per me e la mia malattia. Da anni mi prendo cura della salute di migliaia di persone, ma quando è toccato a me stare male sono stata aggredita, maltrattata, trattata senza nessun riguardo». Il video con cui annuncia di lasciare la professione (e di esser serena proprio per la scelta fatta) sta rimbalzando di social in social. Rossiello era una finestra sul mondo della professione e sulle falle nella tutela della professione dei sanitari in Italia. Descriveva spesso le difficoltà della categoria, tra rischi di burnout e l’assenza di soluzioni efficaci per migliorare la situazione.