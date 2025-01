La presunta cura contro il cancro del “dottor” Coldwell è la solita bufala della dieta alcalina

Chi è il sedicente dottor Coldwell e perché la sua cura contro il cancro è la solita tesi della dieta alcalina già smentita da tempo

Spesso tornano a circolare condivisioni Facebook dove si presenta l’ennesima soluzione per tutti i tumori, come la presunta cura contro il cancro del dottor Leonard Coldwell (che diventa “Goldwell” o “Caldwell” nelle narrazioni in oggetto). Vediamo perché si tratta di un’altra delle tante medicine alternative prive di fondamento.

Per chi ha fretta:

Diverse condivisioni presentano il dottor Coldwell e la sua presunta cura contro il cancro.

Il presunto medico oltre a usare uno pseudonimo risulterebbe laureato in un ateneo dove si sostiene che venissero vendute le lauree.

Coldwell non fa altro che congetturare la possibilità di curare i tumori con una dieta alcalina, una vecchia tesi pseudoscientifica già smentita.

Analisi

Nelle condivisioni in oggetto si riporta una clip dove Coldwell fa delle dichiarazioni riguardo alla sua cura contro il cancro:

Coldwell aveva realmente scoperto la cura contro il cancro?

Della presunta cura contro il cancro proposta dal dottor Coldwell si era già occupata Marija Manojlović per Raskrinkavanje.ba. Nella sua analisi la collega smonta le affermazioni pseudoscientifiche del sedicente «dottor» Leonard Coldwell, il quale promuove l’alimentazione alcalina e la vitamina C come cure per il cancro, sostenendo guarigioni miracolose. Non è la prima volta che leggiamo narrazioni simili (trovate alcune nostre precedenti analisi (per esempio qui). Anche in questo caso mancano le prove scientifiche a supporto. Di contro Manojlović cita studi ed esperti che smentiscono le dichiarazioni di Coldwell.

Il principio della dieta alcalina come cura contro il cancro si basa sull’idea che un ambiente acido favorisce la proliferazione dei tumori. È la stessa tesi che verrà sostenuta dall’ex medico italiano Tullio Simoncini. Il suo metodo in particolare comportava l’uso del bicarbonato di sodio (sostanza basica), per neutralizzare l’effetto degli acidi. Una pratica ch’è costata la vita a un giovane 27 enne, Luca Olivotto. Del resto la stessa figura di Coldwell è piuttosto controversa:

Conclusioni

Le condivisioni in oggetto non fanno altro che rilanciare le solite tesi pseudoscientifiche dove si propone la dieta alcalina come cura contro il cancro. Si tratta di narrazioni che non sono farina del sacco di Coldwell e risultano già smentite dalla letteratura scientifica.

