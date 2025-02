Donald Trump, bordate all’Onu: Usa via dal Consiglio dei diritti umani. La minaccia all’Iran: «Se mi uccidono, saranno annientati»

Il presidente Usa ha deciso di ritirare gli Stati Uniti anche dall'agenzia delle Nazioni Unite impegnata negli aiuti alla popolazione palestinese, la contestata Unrwa. A rischio anche l'Unesco

C’è anche il ritiro degli Stati Uniti dal Consiglio Onu dei diritti umani tra gli ordini esecutivi firmati da Donald Trump. Il presidente Usa ha deciso di uscire da diversi organismi delle Nazioni Unite. Tra questi il Consiglio dei diritti umani (Unhcr), oltre alla principale agenzia di soccorso delle Nazioni Unite per i palestinesi (Unrwa). In più Trump ha disposto una revisione generale dei finanziamenti americani per l’Onu. A rischio anche la presenza degli Stati Uniti nell’Unesco.

Trump ha insistito che la Giordania e l’Egitto dovrebbero accogliere i palestinesi finché Gaza non viene ricostruita. «Penso che vorrebbero andarsene da Gaza se avessero un’opzione. Ora come ora, non hanno un’opzione. Cosa faranno? Devono tornare a Gaza». Nelle ore precedenti, l’inviato Usa in Medio Oriente, Steve Witkoff aveva ribadito quanto fosse «assurdo» pensare che Gaza ritorni «abitabile» in cinque anni.

L’avvertimento all’Iran

Dallo Studio Ovale, Trump ha poi avvertito ancora una volta il regime iraniano: «Ho lasciato scritto che, se mi uccideranno, dovranno essere annientati». Nei confronti di Teheran è stato annunciato un duro inasprimento delle sanzioni economiche.

I criminali americani all’estero

Trump ha poi annunciato di voler mandare gli americani condannati per crimini gravi in carceri all’estero: «Li manderò in Salvador o in altri Paesi, se legale».

Il divieto per le atlete trans

Altro ordine esecutivo che sarà presto firmare riguarda il divieto a ragazze e donne transgender di partecipare a eventi sportivi femminili nelle scuole e nei college, come promesso in campagna elettorale.