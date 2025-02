L’idea di Marco Rizzo: «MEGA? Solo declinato in Italiano. Che diventa viva la ‘F.I.G.A.’»

Il commento dell'ex segretario del Partito comunista ad Affaritaliani.it: «È dalla fine del Dopoguerra in poi che il nostro Paese è di fatto una colonia»

«Dico che lo potremmo riprendere solo declinandolo in lingua italiana. E in italiano diventa ‘Fare l’Italia Grande Ancora‘: cioè, di nuovo, viva la ‘F.I.G.A.’». Queste le parole di Marco Rizzo, ex segretario del Partito comunista italiano, oggi coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana Popolare, ad Affaritaliani.it. Rizzo commenta la svolta degli Usa con Donald Trump e il progetto ‘MEGA’ (Make Europe Great Again) lanciato da Elon Musk. «È dalla fine del Dopoguerra in poi che il nostro Paese è di fatto una colonia. Gli uomini che hanno cercato di promuovere l’indipendenza sono stati fatti fuori tutti, da Mattei a Moro, passando per Craxi fino, in un certo senso, allo stesso Berlusconi perché aveva costruito la via del gas con Putin e del petrolio con Gheddafi», spiega. Secondo Rizzo se avesse vinto Kamala Harris oggi saremmo in piena terza guerra mondiale».

«Stiamo assistendo ad una fine degli Stati Uniti così come li avevamo visti sinora»

«Trump ha vinto perché ha saputo cogliere il sentimento profondo degli americani – spiega – che non ne potevano più della crisi economica interna, delle cazzate del politicamente corretto, del cambiamento climatico eccetera. Politicamente è riuscito a battere i democratici, ma anche a terremotare i repubblicani». «Oggi il suo partito è un partito nuovo. Per questo motivo hanno anche cercato di ucciderlo. Oggi stiamo forse assistendo ad una fine degli Stati Uniti così come li avevamo visti sinora», aggiunge. Per sabato 8 febbraio a Roma Rizzo ha lanciato una manifestazione a Piazza SS Apostoli, alle 15. «Noi vogliamo vivere in un paese sovrano che sta dentro l’Europa – sottolinea – in pace con la Russia. Inviteremo tutta la cittadinanza che borbotta contro questa UE a scendere in piazza pacificamente per dire queste cose. Chissà se Musk sarà curioso?».