«Ma quale Elon Musk, il Mega l’abbiamo inventato noi». Reguzzoni (FI): «È il nome del nostro quotidiano»

L'ex presidente della provincia di Varese, con la sua associazione, ha registrato il nome a inizio 2024

Make Europe Great Again non è solo il movimento lanciato nelle scorse ore da Elon Musk. La sigla ispirata al motto di Donald Trump è il nome del quotidiano online dell’associazione I Repubblicani, da diversi mesi prima che l’imprenditore sudafricano la rendesse virale. Il nome del quotidiano è stato registrato il 1° gennaio 2024 dopo la richiesta inviata all’ufficio europeo dei marchi e dei brevetti nel settembre del 2023. Da allora, con il marchio possono essere emessi «stampati e pubblicazioni, pubblicazioni multimediali, elettroniche, manifesti, fotografie, documenti, opuscoli, riviste, periodici, cataloghi e volantini».

La produzione industriale torni in Europa

Un nome scelto perché «L’Europa deve tornare a essere grande – spiega Marco Reguzzoni, originario di Busto Arsizio ex presidente della Provincia di Varese e deputato con la Lega Nord, oggi in Forza Italia – non investendo cifre enormi in armamenti ma riportando soprattutto il lavoro, che è la fonte della ricchezza. Perché l’Europa può tornare a essere grande se la produzione industriale torna in Europa». Interpretazione diversa da quella muskiana.

Il Mega di Elon Musk

Sebbene non abbia definito con precisione i contorni del suo movimento, il braccio destro del presidente degli Usa Donald Trump sembra avergli affibbiato un’identità prettamente politica con il suo supporto all’estrema destra europea. In particolare ai tedeschi di Afd, a Nigel Farage nel Regno Unito, alla premier Giorgia Meloni in Italia. In l Portogallo c’è Andrea Ventura di Chega, in Francia Éric Zemmour di Reconquête, in Olanda Dick Schoof e in Belgio Tom Van Grieken di Vlaams Belang.