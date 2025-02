Joe Kent: il complottista del Covid nominato da Donald Trump all’antiterrorismo

Ha detto che i vaccini sono «terapia genica sperimentale» e difeso gli autori dell'assalto del 6 gennaio. Vicino all'estrema destra, dice di promuovere un populismo inclusivo

Si chiama Joe Kent e Donald Trump l’ha appena nominato direttore del centro nazionale anti terrorismo. È un ex berretto verde: ha lasciato l’esercito dopo la morte della moglie Shannon nell’attentato di Manbij del 2019. Ed è stato sconfitto in due elezioni alla Camera dai candidati del Partito Democratico. «Come soldato, berretto verde e agente della Cia Joe ha dato la caccia a terroristi e criminali per tutta la sua vita adulta. Soprattutto, Joe conosce il terribile costo del terrorismo, avendo perso la sua meravigliosa moglie, Shannon, una grande eroina americana, uccisa nella lotta contro l’Isis. Joe continua a onorare la sua eredità restando nella battaglia. Joe ci aiuterà a mantenere l’America al sicuro sradicando tutto il terrorismo, dai jihadisti in tutto il mondo ai cartelli nel nostro cortile», ha detto Trump su Truth.

Chi è Joe Kent

Kent non ha mai fatto mistero di essere vicino all’estrema destra. In passato è stato sostenuto dall’House Freedom Caucus, il blocco più conservatore e di estrema destra all’interno della Camera dei rappresentanti. Negli anni ha affermato che le elezioni del 2020 sono state rubate a Trump ed etichettato gli autori dell’assalto del 6 gennaio come «prigionieri politici». Ha sostenuto l’impeachment di Joe Bide. In un dibattito del settembre 2022 ha affermato di non essere vaccinato. Ha anche sostenuto che i vaccini Covid-19 sono una forma di terapia genia sperimentale. Ha detto di rifiutare il razzismo e il bigottismo e di promuovere un populismo inclusivo, dal quale sono esclusi nazionalisti e suprematisti bianchi. In politica estera si considera un non-interventista e ha accusato la classe dirigente Usa (repubblicani e democratici) di aver mentito al popolo americano sulle guerre.

I contatti con i gruppi di estrema destra

La sua campagna del 2022 è stata sostenuta però proprio dal nazionalista bianco Nick Fuentes. Kent ha affermato di non aver avuto più contatti con lui. Ma ha preso Graham Jorgensen, membro dei Proud Boys, come consulente per la campagna. Anche Joey Gibson , fondatore del gruppo di estrema destra Patriot Prayer, è stato associato a Kent. Gibson ha promosso la campagna di Kent sui social media e ha parlato a una raccolta fondi per lui. Kent ha anche sostenuto una moratoria sull’immigrazione e detto che la cultura americana «è anti-bianca» e «anti-maschio-bianco-eterosessuale». Nel giugno 2022 ha dato un’intervista a Greyson Arnold, streamer neonazista di Youtube. Kent ha anche chiesto l’arresto del dottor Anthony Fauci, il direttore sanitario uscente del governo.