L’intelligenza artificiale beffa i medici: distingue la retina degli uomini da quella delle donne: «Non sapevamo ci fossero differenze»

Un nuovo studio pubblicato su Nature evidenzia un'analisi finora impossibile, con una precisione tra il 70% e il 90%

Si possono distinguere gli occhi degli uomini da quelli delle donne? Fino a poche settimane fa, gli scienziati erano convinti fosse impossibile. In teoria, la retina non presenterebbe differenze in base al sesso di nascita, eppure, un nuovo studio pubblicato su Nature evidenzia che l’intelligenza artificiale è in grado di capire il sesso di una persona osservando solamente le immagini della sua retina. Si tratta di una scoperta particolarmente sorprendente, perché, tutt’ora, si legge nei risultati della ricerca, «i medici non sono a conoscenza delle distinte variazioni delle caratteristiche della retina tra uomini e donne». L’AI si è già dimostrata molto abile nelle diagnosi mediche, come nel caso di un bambino la cui condizione è stata individuata da ChatGPT dopo i tentativi di 17 medici, dei tumori ginecologici e del tumore al pancreas.

Scoprire malattie analizzando gli occhi

Rimane dunque da capire quali caratteristiche il modello di intelligenza artificiale sia in grado di rilevare. Quel che è certo è che con una precisione tra il 70% e il 90%, l’AI è riuscita a distinguere il sesso delle 84.743 retine che le sono state sottoposte. Oltre al sesso, l’intelligenza artificiale si è già dimostrata in grado di rilevare altri elementi che consentono di diagnosticare precocemente eventuali malattie degli occhi o altre condizioni, come la predisposizione a disturbi dello spettro autistico. L’auspicio degli autori è che – come avvenuto con le differenze tra maschi e femmine – l’intelligenza artificiale possa individuare ulteriori caratteristiche, che costituiscano i marcatori di determinate patologie, per individuarle il prima possibile.

Immagine di copertina: ID 56847619 © Misirliahmet | Dreamstime.com