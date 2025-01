Il video fake del gatto mutante di Chernobyl

La clip fa parte di una produzione di video sul tema del gatto mutante a Chernobyl realizzati da un artista mediante AI

Circola un filmato dove si vedrebbe un gatto apparentemente deforme a tal punto da possedere un corpo da ragno nei sotterranei della vecchia centrale nucleare di Chernobyl. Almeno questa è la narrazione. Vediamo di cosa si tratta realmente e perché non esiste alcun gatto radioattivo con svariate zampe.

Per chi ha fretta:

Una clip diffusa su Instagram e Tik Tok sembra mostrare un ragno-gatto mutante nei sotterranei della centrale di Chernobyl.

Risalendo al creatore originale scopriamo che si tratta di un artista che realizza filmati dello stesso genere realizzati con l’Intelligenza artificiale.

E estremamente probabile che anche la clip in oggetto sia realizzata con l’Ai.

Analisi

Ecco come si presentano le condivisioni del filmato sul gatto di Chernobyl:

Il gatto deforme di Chernobyl

Del caso riguardante il presunto ragno-gatto mutante di Chernobyl si era già occupato il collega Resul Kunt per il sito di fact-checking turco Dogrulukpayi, il quale è risalito all’autore originale, che ha prodotto altri video e immagini con lo stesso tema. Si chiama Samuel Gulliver e opera su Instagram e Tik Tok con l’account @samg20996 . e @samg_ai_.

«Utilizzando strumenti di ricerca inversa per immagini sui motori di ricerca, basati su screenshot estratti dalle immagini – spiega Kunt -, è stato possibile risalire a un video condiviso da un utente di TikTok. Nel video compare il testo “Chernobyl Reactor Corridor 27th October 2024” (Corridoio del reattore di Černobyl, 27 ottobre 2024). Analizzando ulteriormente i risultati della ricerca visiva e i video correlati, si arriva all’account TikTok con il nome utente @samg20996. Esaminando i video pubblicati da questo profilo, si notano diversi contenuti brevi con scritte in inglese come “hospital care room” (sala di cura ospedaliera), “state school” (scuola statale) e “Pripyat city park” (parco cittadino di Pripyat), accompagnati da date differenti. Queste immagini risultano molto simili a quelle presenti nell’affermazione in esame».

In entrambi i profili Gulliver riporta in descrizione «Ai stuff». Insomma, non sembra fare mistero del fatto che i suoi contenuti sono realizzati mediante Intelligenza artificiale.

Conclusioni

La clip del presunto gatto mutante di Chernobyl è stato realizzato molto probabilmente con l’ausilio di programmi basati sull’Intelligenza artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.