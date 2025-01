La falsa foto delle ragazze di Woodstock 1969 generata con l’Intelligenza Artificiale

Le mani di una delle donne ritratte risultano deformi e innaturali

Circola una presunta fotografia storica del celebre festival di Woodstock del 1969 che mostra due giovani ragazze vestite con abiti tipici dell’epoca, evocando la magia e l’autenticità di quell’evento iconico. Tuttavia, nonostante il fascino vintage, si tratta di una creazione generata dall’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

L’immagine risulta condivisa di recente e non si riscontrano condivisioni datate.

Le mani e i piedi di una delle donne ritratte riportano i tipici errori dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Analisi

L’immagine viene condivisa come scattata nel 1969 durante il festival musicale di Woodstock:

Gli errori dell’Intelligenza Artificiale

L’immagine riporta due grossi errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa. La mano destra della donna a sinistra non è affatto naturale e si fonde con quella di un’altra non inquadrata nella scena. Inoltre, possiede due àlluci (o pollicioni) nel piede sinistro e un dito medio, per un totale di tre dita.

Conclusioni

L’immagine non ritrae affatto due giovani ragazze durante il festival musicale di Woodstock del 1969. Di fatto, una di loro presenta gli errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa.

