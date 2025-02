La bomba atomica dell’Iran potrebbe arrivare «in pochi mesi». Il piano «rapido e rudimentale» che preoccupa gli Usa

Teheran avrebbe uranio sufficiente a costruire quattro o cinque ordigni, e starebbe sviluppando un modo di farlo più in fretta del previsto

L’Iran è al lavoro su un metodo più rapido, seppur rudimentale, per sviluppare velocemente un’arma atomica. A esserne convinti sono ex funzionari statunitensi citati dal New York Times che mettono in relazione il piano con la presunta delusione per l’incisività delle armi iraniane contro le difese di Israele e degli Usa, che Teheran riterrebbe insufficiente. Al momento l’Iran non ha armi atomiche, ma ha aumentato vertiginosamente la propria produzione di uranio arricchito in seguito alla decisione del presidente americano Donald Trump di sfilarsi nel 2018 dall’accordo siglato nel 2015 in virtù del quale l’Iran aveva ridimensionato le proprie ambizioni nucleari in cambio di un allentamento delle sanzioni nei suoi confronti.

L’Iran e la bomba atomica «in pochi mesi»

L’ipotesi ventilata dal New York Times sarebbe emersa negli ultimi mesi della presidenza Biden e trasmessa al team di sicurezza nazionale di Trump durante la fase di transizione. L’Iran avrebbe cumulato grandi quantità di uranio e starebbe cercando un modo di utilizzarlo rapidamente: una scorciatoia che nel giro di una manciata di settimane possa trasformare le scorte in ordigni utilizzabili, anziché uno sviluppo più classico, che potrebbe durare non meno di 18 mesi. Gli Usa stimano che Teheran abbia materiale sufficiente a costruire almeno quattro bombe atomiche. Tuttavia, filtra una nota di ottimismo dai funzionari americani, secondo cui la guida supremo dell’Iran Ali Khamenei, non avrebbe preso una decisione definitiva sull’atomica, che potrebbe quindi non essere in fase di sviluppo. È probabile che il tema costituisca oggetto di discussione dell’incontro di Trump con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in programma oggi.