Rimini, mamma insulta dagli spalti durante una partita di basket: «Scimmia». La reazione della giocatrice 17enne diventa virale – Il video

A difendere la giovane anche i dirigenti sportivi presenti: «Ma non si vergogna?». La replica della signora: «Non era razzismo, mi è uscito»

«Sei una scimmia». A urlare, dagli spalti di una partita femminile di pallacanestro under 19 tra la squadra di casa “Happy Basket Rimini” e la “Nuova Virtus Cesena” è una mamma. La giovane riminese però non ci sta. Non vuole giustamente esser insultata, reagisce e va viso a viso davanti alla donna. Le immagini dell’episodio stanno diventando virali. A prender le parti della 17enne oltre ai tanti presenti anche i dirigenti sportivi presenti che si rivolgono alla signora con una sola domanda: «Ma non ti vergogni?». «Non era detto per il senso del razzismo, mi è uscito», ha spiegato la donna. «Scrivo una lettera alla federazione», insiste uno dei dirigenti nelle immagini.

Come è finita

Sondo quanto riporta il Resto del Carlino la giovane cestista, udita l’offesa, aveva lasciato il campo nel tentativo di raggiungere la responsabile dell’insulto, e per questo è stata espulsa secondo il regolamento. La gara si è conclusa tra l’altro con la vittoria delle ospiti (51-68), ma il risultato è passato in secondo piano davanti all’accaduto. Ora la Happy Basket è intenzionata a sporgere denuncia. Il club cesenate ha intanto preso le distanze dichiarando che il comportamento della spettatrice – non tesserata con la società – non rappresenta i valori della “Nuova Virtus Cesena”. Il match era stato trasmesso in diretta sui social. Ora la clip non è più reperibile, ma il momento con l’insulto razzista sta rimbalzando in tante chat della zona e sui social.