Sciopero 5 febbraio, stop per i treni in Lombardia di Trenord e per gli aerei in tutta Italia: ecco gli orari e le fasce di garanzia

Mercoledì nero per i passeggeri che si muovono con il trasporto locale lombardo e negli aeroporti

Nuova giornata di sciopero per i treni in Lombardia e per gli aerei in tutta Italia. Domani 5 febbraio, i lavoratori del servizio ferroviario lombardo di Trenord e quelli degli aerei incroceranno le braccia. Per chi, invece, deve muoversi con i mezzi pubblici Atm o con Trenitalia, non ci saranno ripercussioni. A indire lo sciopero è stato il sindacato Orsa, Organizzazione sindacati autonomi e di base. Lo stop dei mezzi inizia alle 3 del mattino di mercoledì 5 febbraio e terminerà alle 2 di giovedì 6 febbraio. Le fasce garantite sono due: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera. Il sindacato ha spiegato che lo sciopero nasce «dall’indisponibilità della società Trenord nel trovare soluzione alle criticità da tempo irrisolte in tutti i settori aziendali, sia rispetto alla normativa di lavoro che ai riconoscimenti economici». Trenord, fa sapere in una nota, che nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express – da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1 – e Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Sciopero aerei 5 febbraio

Per quanto riguarda, invece, lo sciopero nazionale del trasporto aereo, la durata prevista è di 24 ore. Sono diversi gli scali coinvolti nel mercoledì nero: Milano Malpensa e Bergamo, Roma Fiumicino e Ciampino, Torino, Cuneo, Napoli, Venezia, Verona, Bologna, Palermo, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Salerno, Cagliari, Catania, Crotone. A livello locale, è prevista anche una sospensione delle attività per quattro ore, dalle 12 alle 16, che riguarderà il personale di Sea Prime operante all’aeroporto di Linate. L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha reso noto che saranno comunque garantiti i voli. nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Nel caso in cui venisse cancellato il proprio volo, il regolamento europeo prevede che la compagnia offra una prenotazione per un volo alternativo o il rimborso completo del costo del biglietto aereo.