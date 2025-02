Usa, rubate 100 mila uova da un’azienda agricola in Pennsylvania: un bottino prezioso anche grazie all’influenza aviaria

Dal 2022 il prezzo delle uova è cresciuto vertiginosamente e nel 2025, dopo l'elezione di Trump, è tornato

Circa 100 mila uova sono state rubate dal retro di un camion che era pronto a trasportarle nella Pennsylvania centrale, negli Usa. Il bottino ha un valore che si aggira intorno ai 40 mila dollari ed è stato prelevato dall’azienda agricola Pete and Gerry’s Organics LLC di Greencastle. Le autorità stanno indagando per capire come possa essere avvenuto il furto riguardo al quale, al momento, non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Quel che è noto è il contesto in cui è stato portato a termine il colpo, profondamente influenzato dall’influenza aviaria e dall’elezione del presidente Donald Trump. E dal conseguente aumento di prezzo delle uova.

L’aumento del prezzo delle uova negli Usa

Nel 2019, una dozzina di uova costava tra uno e due dollari, oggi, dopo un aumento vertiginoso nel corso del 2022, a cui sono seguiti un crollo nel 2023 e una successiva ripresa nel 2024, la stessa quantità di uova arriva a costare oltre quattro dollari. Dopo l’elezione di Trump alla Casa Bianca, il prezzo, che aveva imboccato la via della discesa, è tornato a salire. Ad avere un ruolo chiave nel costo delle uova è anche l’influenza aviaria. A novembre e dicembre 2024, circa metà degli uccelli uccisi dal virus sono state galline ovaiole.