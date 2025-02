Treviso, mamma Irene non sapeva di esser incinta: nasce la piccola Gaia, terzogenita

Il caso all'ospedale Ca' Foncello. La 27enne, con ciclo regolare e senza aumento di peso, ha condotto una gravidanza criptica fino al settimo mese

Mamma Irene pensava fosse una colica renale. Aveva il ciclo regolare, non era aumentata di peso, non aveva nessun sospetto. La 27enne non sapeva di essere incinta, quando è stata subito portata in ambulanza al Ca’ Foncello, d’urgenza. E invece, poche ore dopo, ha partorito la sua terza figlia, la piccola Gaia, nata a 7 mesi, nata da una gravidanza definita, dal punto di vista medico, criptica. A palare del raro caso è il Gazzettino. «Sono casi eccezionali – spiega al quotidiano il direttore generale dell’Usl, Francesco Benazzi -. Non è la prima che succede a Treviso, ma gli episodi sono davvero pochissimi. Mamma e bimba stanno bene». Gaia, nata mercoledì 29 gennaio, è la terzogenita della famiglia: «È stata la più incredibile delle sorprese, non sapevo di essere incinta», conclude Irene alla testata.

(Foto di Aditya Romansa su Unsplash)