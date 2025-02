Elicottero caduto, identificati i due piloti morti insieme a Lorenzo Rovagnati

Si tratta di Flavio Massa, 59 anni e Leonardo Italiani, 30 anni. Si indaga sulle cause

Sono stati identificati i due piloti dell’elicottero caduto ieri a Parma nell’incidente aereo che è costato la vita a Lorenzo Rovagnati. Si tratta di Flavio Massa, 59 anni e Leonardo Italiani, 30 anni. L’elicottero andato distrutto nell’impatto col suolo era un Agusta Westland AW109. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Parma. L’area dove ieri è precipitato l’elicottero a Castelguelfo di Noceto è stata posta sotto sequestro. Gli accertamenti li faranno i Ris di Parma. Rovagnati, 41 anni, era amministratore delegato dell’azienda di salumi famosa per il Gran Biscotto e uno degli eredi del fondatore Paolo.

Le condizioni

In zona era calata dal pomeriggio una fitta nebbia che insieme all’oscurità potrebbe essere tra le cause della tragedia. Secondo le prime informazioni l’elicottero stava decollando e, forse, dopo un tentativo di prendere quota non andato a buon fine, stava cercando di ritornare a terra. Andrà accertata la presenza di un piano di volo e se la torre di controllo era stata avvisata. Da verificare anche se l’elicottero abbia urtato. La zona di pianura dove è avvenuto lo schianto è vicino alla via Emilia, il castello medievale sorge a metà strada tra Parma e Fidenza, nei pressi dell’uscita dell’A15. All’interno ci sono anche un ampio parco con un laghetto e un eliporto privato, numerosi edifici e vasti cortili. All’esterno, fuori dai torrioni del maniero, solo campi coltivati.