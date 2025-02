Cade un elicottero vicino a Parma: morti i 3 passeggeri a bordo

Tragedia a Castel Guelfo, frazione di Noceto in provincia di Parma

Un elicottero è caduto intorno alle 19.20 a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. All’interno ci sarebbero tre persone decedute e dalle prime informazioni non risultano sopravvissuti. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. A bordo del velivolo ci sarebbero stati due piloti e un passeggero.

In aggiornamento