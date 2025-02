Chi era Lorenzo Rovagnati, l’erede morto nello schianto dell’elicottero nel parco del Castello di Castelguelfo

Era amministratore delegato dell'azienda assieme al fratello Ferruccio. Lascia una moglie incinta e due bambini

Tra le tre vittime dell’elicottero caduto nel parco del Castello di Castelguelfo, nel comune di Noceto (in provincia di Parma), c’è anche Lorenzo Rovagnati, erede della storica azienda di salumi. Il luogo dello schianto è di proprietà della famiglia che, spiega La Stampa, l’uomo raggiungeva spesso partendo dalla sua abitazione a Milano. Lorenzo aveva sposato nel 2019 Federica Sironi. Amministratore delegato dell’azienda leader nella produzione di salumi, insieme al fratello più grande, Ferruccio, era padre di due figli ed era in attesa di un terzo.

Lorenzo Rovagnati, Ad della Rovagnati con il fratello Ferruccio

L’azienda Rovagnati, nata in Brianza, ebbe la sua svolta negli anni sessanta, quando Paolo Rovagnati, diventato poi direttore nel 1968 convinse il padre a far entrare l’azienda di famiglia nell’industria alimentare. Un salto, che dal Granbiscotto lanciato negli anni ’80 a oggi, ha portato la società a diventare una leader del settore, con filiali a Parma, in Brianza, nel resto d’Europa e Stati Uniti. Rovagnati commercializza i suoi prodotti in 60 paesi in tutto il mondo. Recentemente, acquisendo l’azienda delle affettatrici Berkel, e il marchio fiorentino Pineider (che cura da secoli carteria e pelletteria di lusso), aveva raggiunto un’impronta internazionale.