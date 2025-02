Meloni apre al dialogo coi giudici, il messaggio al neo-presidente dell’Anm Parodi: «Pronti al confronto»

La premier cambia tono dopo l'elezione del magistrato torinese. Mantovano le dà manforte: «Non vogliamo una riforma contro i giudici»

Prove di dialogo tra governo e magistratura dopo settimane di alta tensione. Cesare Parodi, 62 anni, è stato eletto oggi presidente dell’Associazione nazionale magistrati. «Chiederò in tempi brevi un incontro con il governo. Non possiamo rinunciare a nessuna strada per la difesa della magistratura», sono state le sue prime parole. Parodi, che è esponente della corrente moderata Magistratura indipendente, ha anche precisato che al momento lo sciopero dei giudici contro la riforma della giustizia che la maggioranza sta portando avanti in Parlamento «ad oggi non è stato revocato». Ma l’apertura al dialogo c’è. E viene subito registrata e accolta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Desidero inviare a nome mio e di tutto il Governo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, e ai membri della Giunta eletta oggi», ha scritto la premier in una nota. Per poi aggiungere: «Accolgo con favore la richiesta di un incontro col governo che il presidente Parodi ha già avanzato e auspico che, da subito, si possa riprendere un sano confronto sui principali temi che riguardano l’amministrazione della Giustizia nella nostra Nazione, nel rispetto dell’autonomia della politica e della magistratura».

L’offerta di Mantovano ai giudici

Un simile ramoscello d’ulivo l’aveva brandito nelle scorse ore già il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. «Non abbiano la pretesa di ritenere di fare una legge perfetta, perché il miglioramento arriva anche dal confronto: io spero che questa contrapposizione si possa superare e confermo qui quanto detto a Roma all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Noi non vogliamo fare una riforma contro i magistrati ma una riforma per i cittadini», ha detto Mantovano intervenendo ad un evento del Rotary a Lecce.